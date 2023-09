Pán Draxler, verejne ste sa pomerne ostro vyjadrili k jednej z tém kampane a to je téma LBGTI+. Prečo?

- Nevyjadroval som sa k problémom párov jedného pohlavia alebo k podobným problematikám. Smeroval som k niečomu inému: aby sme z tém, ktoré sú od nich odvodené, nevyrábali kultúrne vojny, ktoré nás ako krajinu budú ničiť. Celé sa to tvári veľmi progresívne, ale na spoločnosť to môže mať veľmi negatívne dopady.



Prečo o tom hovoriť dnes?

- Asi nie je ťažké zachytiť, že v politike dneška sa napríklad hovorí o úprave trestného zákonníka tak, aby bolo možné kriminalizovať niektoré postoje k transrodovej problematike a podobne. Celý tento trend je nešťastný.



Z čoho vychádzate?

- Žil som pomerne veľa rokov aj na Západe a aj tam sú ľudia prekvapení tým, ako sa pod nálepkou boja za práva menšín, v tomto prípade sexuálnych, vynorili veľmi agresívne kruhy aktivistov. Majú obrovský mediálny vplyv a spoločnosť je zrazu v šokujúcej miere preplnená ostrými kampaňami za stále bizarnejšie a bizarnejšie „práva“. Súčasťou toho sú aj útoky na hocikoho, kto má nejaké pochybnosti.



V tejto súvislosti ste spomínali spisovateľku J.K. Rowlingovú, autorku kníh o Harry Potterovi.

- Áno, známa spisovateľka je dobrým príkladom. Pred časom sa krátkou správou na sociálnych sieťach postavila za jednu ekonómku, ktorú vyhodili z práce len preto, že tá niekoľkokrát povedala medzi svojimi známymi, že pohlavie je reálna vec. Rowlingová sa neskôr tiež vyjadrila v zmysle, že agresívne LBGTI+ skupiny v podstate popierajú ženskosť, životné prežitky a skúsenosti žien. A tiež, že v skutočnosti poškodzujú boj za materiálne ale aj kultúrne práva žien.



A malo to odozvu...

- Rozbehli sa rozsiahle kampane za bojkot jej kníh, dostávala vyhrážky smrťou. Ako veľmi známa a populárna osobnosť to do značnej miery ustála, ale iní také šťastie nemajú. Suzanne Mooreová bola roky populárnou novinovou komentátorkou, známou ako ľavičiarka a feministka. Keď ale povedala, že rod ani pohlavie nie sú len bezvýznamné nálepky, ktoré možno len tak meniť a tváriť sa progresívne, musela sa rozlúčiť s miestom v prestížnom denníku The Guardian.



Vlastne tvrdíte, že voči danému trendu je odpor, len v médiách o ňom až tak nepočuť.

- Áno, ironicky napriek tomu, že niektoré verejne zdieľané skúsenosti sa týkajú novinárok. Len sa potom o nich ďalej už nehovorí. Jedna z prominentných novinárok denníka Financial Times Gillian Tettová pred pár rokmi zdieľala pre ňu znepokojujúci zážitok. Do jej dcéry sa spolužiaci v americkej škole navážali, že nie je cool, pretože hovorí, že jej sa páčia len chlapci a nechystá sa so svojou orientáciou experimentovať.



Asi často ide aj o nejakú formu cenzúry či autocenzúry.

- Áno, ľudia sa okrem iného nesmierne boja, aby nestratili imidž progresívnosti. Pretlak v poslednej dobe už ale tak narástol, že viacerí prešli do protiútoku. Známy komik Ricky Gervais si uťahuje „z moderných žien, viete, tých s penisom“, podobne tvrdo sa do témy pustil ďalší britský hviezdny komik Jimmy Carr. Chráni ich imidž šašov aj hviezdny status a tak si môžu dovoliť hovoriť niečo, čo si pred nimi mnohí nedovolili.



Čiže varujete pred tým, aby sme sa dostali do stavu, že denno-denne budeme tieto boje zažívať aj my.

- Mám obavy z politikov, ktorí týmto témam naplno otvárajú dvere. Zdôrazňujem, neznamená to byť proti právam menšín alebo nepomáhať ľuďom so špecifickými problémami. Ale ak dovolíme, aby tieto témy vo verejnom priestore porážali mnohé ďalšie, dostaneme sa do atmosféry nepretržitých kultúrnych vojen a na spoločnosť to bude mať zničujúci účinok.