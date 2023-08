Medveď hnedý vzbudil počas leta mnoho emócií, čo potvrdil aj prieskum agentúry MNFORCE pre denník Plus JEDEN DEŇ. Podľa prieskumu drvivá väčšina Slovákov považuje medveďa za spoločenský problém, ktorý by politici mali riešiť. Myslí to až 71% respondentov a naopak, 21% z oslovených si myslí, že medveď hnedý nie je spoločenským problémom, 8% respondentov sa nevedelo k téme vyjadriť. „Ľudia považujú medvede za problém vzhľadom na nedávnu medializáciu prípadov stretnutí ľudí s medveďmi. Podstatný je strach. V skutočnosti medvede spoločenským problémom nie sú. Ide o odbornú otázku, o ktorej široká verejnosť v skutočnosti netuší,“ hovorí politológ Miroslav Řádek.

Ešte o jedno percento viac (72%) respondentov uviedlo, že medveďov je na Slovensku veľa a treba povoliť ich odstrel. S týmto tvrdením úplne súhlasí 46% a skôr súhlasí 26% opýtaných. Opačný názor má len 20% opýtaných a 8% sa nevedelo vyjadriť.

„Odpovede odrážajú obavy verejnosti vyvolané správami o napadnutí ľudí medveďmi a medzi ľuďmi sa prirodzene tak prirodzene šíri strach. Odpovede v tejto otázke odrážajú nízke povedomie o dátach o správaní medveďov“, hovorí politológ Miroslav Řádek.

Ukľudneniu situácie neprospieva ani dlhodobo rozdielne pohľady ochranárov a poľovníkov na medveďa hnedého. „Viac by ma zaujímala odpoveď poľovníkov na otázku koľko medveďov by malo byť usmrtených, aby sa ľudia cítili v bezpečí a garantovali tak zníženie alebo úplne elimináciu napadnutia ľudí medveďmi“, dodáva Řádek.

Prieskum pre denník Plus JEDEN DEŇ realizovala agentúra MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov online metódou zberu dát CAWI v čase 21.7. do 27.7.2023