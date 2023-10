To, čo Peter Pellegrini (47) hovoril tesne pred voľbami, sa do bodky naplnilo. Hlas-SD sa stal pre zloženie akejkoľvek reálnej vlády rozhodujúcou politickou silou. Navonok si predseda Hlasu-SD užíva svoju rolu drahej nevesty, ktorá si vyberá medzi Smerom a Progresívnym Slovenskom (PS)

Podľa odborníkov môže byť ale voľba Petra Pellegriniho úplne jednoduchá. Najpravdepodobnejšia je koalícia Smeru s Hlasom a SNS. Predseda Hlasu-SD má na stole formálne dve alternatívy budúcej vlády. Jednou je ponuka na trojkoalíciu Smer, Hlas a SNS a druhou štvorkoalícia PS, Hlas, KDH a SaS. Niekoľko najbližších dní bude expremiér a predseda Hlasu riešiť najväčšiu dielmu svojej politickej kariéry. Podľa expertov ale aj podľa predvolebných vyjadrení lídra Hlasu-SD by ale jeho rozhodnutie nemuselo byť v závere až tak prekvapivé ako sa to javí v týchto dňoch.

Vo volebnej kampani z úst Petra Pellegriniho opakovane zaznievalo, že Hlas je sociálno-demokratická strana, ktorá chce zachovať silný sociálny štát a najmä silnú rolu štátu v ekonomike. V prípade, že by sa Hlas rozhodol vstúpiť do vlády s PS, KDH a SaS, by sa veľmi ťažko hľadali programové zhody najmä so Sulíkovcami.

Progresívcom okrem toho vyčítal Pellegrini neskúsenosť, prílišný dôraz na kultúrno-etické otázky a nedostatok odborníkov. "Progresívci rozprávajú pekne, koncepcie majú rôzne“, povedal líder Hlasu v poslednej predvolebnej diskusii predsedov politických strán vo verejnoprávnej televízii. Podľa neho má ale Slovensko iné problémy, ktoré je potrebné od prvej chvíle riešiť. Predseda Hlasu-SD potvrdil v tej istej diskusii, že "hlasisti" majú bližšie k "smerákom".

„Ideologicky aj názorovo máme bližšie k Smeru. Veď aj my sme ľavicová sociálno-demokratická strana. Samozrejme, že tam tie prieniky sú evidentné.“ Peter Pellegrini v poslednej predvolebnej debate na RTVS

Po voľbách zaznievajú z Hlasu opatrnejšie vyjadrenia. „Neprijali sme na straníckej úrovni rozhodnutie, že len jedna koalícia je pre nás prípustná,“ povedal po stretnutí s prezidentkou líder Hlasu. „Vyjadrenia Petra Pellegriniho o možných budúcich vládnych koalíciách vnímam ako mediálnu hru na Smer, aby si Robert Fico uvedomil, aká je jeho skutočná politická sila,“ hovorí politológ Miroslav Řádek. Podľa neho sú v skutočnosti najdôležitejšie nálady medzi straníkmi, poslancami a voličmi Hlasu. ”Tie sú sú skôr v prospech koalície so Smerom. Ak by Peter Pellegrini uprednostnil vládnu koalíciu s progresívcami, liberálmi a kresťanskými demokratmi, riskoval by, že jeho poslanecký klub by sa pri mnohých hlasovaniach blížil k postojom Smeru”, dodáva Řádek. Nesúhlas s prípadnou povolebnou spoluprácou s PS tlmočili niektorí poslanci už v lete pred voľbami.

„Poškodzuje nás, že nás začali lepiť k Progresívnemu Slovensku.“ Erik Tomáš, poslanec za Hlas-SD

S účasťou Hlasu vo vláde s PS majú okrem poslancov problém aj jeho voliči. "Reputačný problém by to bol najmä pre voličov strany Hlasu-SD, pretože podľa prieskumov tri štvrtiny voličov Hlasu majú zásadný problém, aby Hlas spolupracoval s PS. Pre Petra Pellegriniho by to bola politická samovražda, ak by sa rozhodol nevyužiť ponuku strany Smer,“ povedal komentátor denníka Štandard, Dag Daniš v relácii Teraz takto s Ankou Žitnou pre denník Plus JEDEN DEŇ. Túto interpretáciu potvrdzuje aj množstvo reakcií na osobnom profile Petra Pelelgriniho na sociálnej sieti Facebook. Voliči ho vyzývajú, aby uprednostnil koalíciu so Smerom. „Ja verím, že si to s pánom Ficom rozumne vysvetlia a pôjdu spolu,” napísala jedna z nich.