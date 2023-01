Dominika Cibulková si po skončení profesionálnej kariéry užíva svojho synčeka Jakubka. Od fanúšikov často dostávala otázku, kedy príde na rad druhé dieťa. „Zatiaľ to ešte nie je v pláne,“ povedala Dominika v júni tohto roka pre Nový Čas . Jej manžel to však videl inak.„Manžel mi hovorí, láska, ale veľmi to neodďaľujme. Lebo potom sa ti do toho už nebude chcieť,“ dodala. Prešli 3 mesiace a oznámili tú najkrajšiu správu.

Domča už dávnejšie pridala nádherné video, na ktorom si hladká tehotenské bruško a napísala k nemu, že je v piatom mesiaci a prežíva najkrajšiu etapu tehotenstva. To nám pomohlo určiť, že bábätko môže prísť na svet niekedy v marci.

Dnes Dominika zverejnila odvážnu fotku, kde ukázala bruško a svoje nahé telo v plnej kráse. FOTO NÁJDETE TU