Napriek tomu, že v susednej Ukrajine sa stále bojuje, väčšia časť vnútrozemia je relatívne bezpečná. „Autobusom sme cestovali z Košíc do Užhorodu a odtiaľ autom do Kyjeva. Táto cesta prebehla viac-menej bez problémov, rovnako aj náš pobyt v Kyjeve a cesta autom späť,“ uviedla na sociálnej sieti Twitter Bratislavčanka Nikola, ktorá strávila na Ukrajine s priateľmi minulý týždeň 4 dni.

Vytriezvenie prišlo podľa jej slov na hraničnom priechode Vyšné Nemecké pri návrate na Slovensko. „Na hranici stáli 4 autobusy. V každom bolo okolo 20 cestujúcich, prevažne ženy a deti a niekoľko turistov. Po hodine a pol čakania sme zisťovali, v čom je problém, keďže autobusy sa neposúvali. Dostali sme odpoveď od vodiča, že to potrvá odhadom ešte 4 hodiny. Následne ukrajinskí colníci upresnili túto prognózu na 8 až 9 hodín, s tým, že tento proces zdržuje slovenská strana,“ uviedla Nikola. Rozhodli sa preto obstarať taxík a prejsť priechodom pre chodcov v obci Veľké Slamence, kde prešli hranicu bez problémov.

Dlhé čakanie na vstupe

Nikola však nie je jediná, ktorá upozornila na zlú skúsenosť s prechodom hranice vo Vyšnom Nemeckom. Pod jej príspevkom sa rozprúdila živá diskusia. „Mám priateľku zo Zakarpatskej oblasti, ktorá tu žije 25 rokov a má úplne rovnakú skúsenosť. Kedykoľvek sa vracia do Česka jazdí výhradne cez Maďarsko,“ píše Luboš. „Moja mama teraz zažila takú cestu. Na hraniciach strávili 6 hodín a boli radi, že iba toľko. Deň predtým tam stáli 12 hodín... a potom ešte jazda rýchlikom bez klimatizácie a nejaký starý ujo jej nadával po rusky, že na Slovensku Ukrajincov nechcú,“ pridala svoju skúsenosť Kate.

Jednoduché to pri prechode hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom nemajú ani futbalisti ukrajinského klubu SC Dnipro-1. Ten svoje medzinárodné zápasy hráva v susedných Košiciach. „Počas minulej sezóny sme mnohokrát cestovali za hranice. Vždy to bolo iné a závisí to od mnohých faktorov. Cesta nám trvala v priemere od dvoch až do 8 hodín. Veľa Ukrajincov nemôže lietať, tak na zápasy chodia autami alebo autobusmi, poprípade idú cez hraničný priechod pre chodcov,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ Vadim Takhterin, tlačový tajomník SC Dnipro-1.





Rozličné údaje

Finančná správa však na svojom webe uvádza omnoho nižšie čakacie lehoty na vstupe z Ukrajiny na Slovensko ako ich opisuje Nikola a ďalší cestujúci, rovnako tak aj oficiálna stránka ukrajinských colníkov, ktorá uvádza často diametrálne odlišné čakacie lehoty ako slovenská strana. „Čakacie doby nákladnej dopravy sú colnými orgánmi SR vykazované od vstupu do colného priestoru hraničného priechodu do času jeho opustenia vstupom na územie SR a EÚ. Čakacie doby mimo územia SR a nášho colného priestoru nemajú vplyv na výpočet čakacích dôb. K čakacím dobám ukrajinských colných orgánov sa nemôžeme kvalifikovane vyjadriť, pretože colné územie SR a Ukrajiny sú dva samostatné ekonomické priestory z hľadiska postupu colných orgánov bez unifikácie postupov. Na ukrajinskej strane sú interné postupy a rozsah uplatňovania kontroly colných predpisov riadené ich legislatívou, na území Slovenska komunitárnym právom EÚ v kontexte súvisiacich predpisov SR," vysvetľuje Drahomíra Adamčíková z komunikačného oddelenia Finančnej správy.





Situáciu preveria

Len v júli vybavili slovenskí colníci na hraničnom prechode Vyšné Nemecké na vstupe 911 a na výstupe 894 autobusov „Dĺžka čakacej doby na výstupe je v priemere 20 minút a na vstupe 30 až 50 minút. Zvýšená zaťaženosť hraničného priechodu v letnej turistickej sezóne naráža na kapacitné limity, v pláne je však rekonštrukcia priechodu, pri ktorej sa počíta aj so zvýšením jazdných pruhov na vybavovanie autobusovej dopravy na vstupe,“ dodáva v stanovisku Finančná správa. O prípad sa začal zaujímať aj Jiří Žežulka, prezident Finančnej správy. V diskusii k prípadu na sociálnej sieti napísal, že „situáciu dá preveriť“.