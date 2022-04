"Je čo oslavovať, myslím si, že tých 15 rokov bolo tak prežitých, že každá kapela a každý umelec by mohol len snívať o tom. Ja som o tom sníval ako dieťa, musím povedať, že mi to všetko vyšlo," uviedol pre TASR umelecký vedúci a cimbalista Ernest Šarközi. "Dúfam, že naši fanúšikovia prídu a užijú si tú energiu, ktorú my cítime, a budú sa konečne zabávať," dodal k sérii koncertov.

Cigánski diabli sa na nich predstavia v sprievode orchestra a po prvý raz aj speváckeho zboru. "Orchestre nás už sprevádzali rôzne, na celom svete, ale teraz to budú študenti, mladí ľudia," potvrdil Šarközi spoluprácu s konzervatóriami v Bratislave, Žiline a Topoľčanoch. "Budem rád, ak si študenti uvedomia, že aj ľudová a rómska hudba sa dajú robiť na veľmi vysokej úrovni," dodal.

Počas galavečerov sa bude spomínať na rôzne projekty z dielne "diablov", spoluprácu s nimi vo videonahrávkach pripomenú aj iní známi umelci. Hudobníci pripravili prierez všetkého, čo zažili za 15 rokov. "Máme na rováši rôzne veľké projekty, všetky tam chceme spomenúť, pretože na všetky sme rovnako pyšní, sú to ako naše deti," poznamenala Silvia Šarköziová. Violončelistka, ktorá sa objaví aj v úlohe speváčky, avizuje napríklad úryvky z projektu Carmen á la Gypsy Devils, s ktorým Cigánski diabli dva roky hosťovali v Slovenskom národnom divadle (SND).

"Odznejú väčšie diela, inštrumentálne, virtuózne veci a na odľahčenie aj piesne, ako Kone či Čardáš dvoch sŕdc," dodáva Šarköziová, ktorá si na tlačovej konferencii práve tento hit zaspievala spolu s moderátorom Štefanom Skrúcaným. Ten sa na galavečeroch postará o hovorené slovo.

Primáš z Cigánskych diablov Štefan Picúr Banyák uviedol, že turné otvoria na nádvorí Bratislavského hradu 4. júna, pokračovať budú v amfiteátroch v Nových Zámkoch (12. 6.), Martine (17. 6.) a v Nitre (26. 6.). V septembri plánujú galavečer uviesť aj v ďalších slovenských mestách.