"Tento príbeh je silne dramatizovaný, ale predlohou spôsobu pokorného života je bývalá pestúnka mojej mamy," povedala pre TASR Lasicová k príbehu, ktorý je čiastočne inšpirovaný skutočným životom dievčaťa z Banskej Štiavnice.

V románe prináša autentický pohľad na život mladých dievčat v čase rozpadajúcej sa monarchie, ktoré odišli slúžiť do bohatých mestských rodín, museli znášať mnohé príkoria a hľadať si svoje miesto na svete.

Krst knihy Slúžka (Hana Lasicová vľavo) Zdroj: Archív

Do Viedne odchádza aj Anka, nemanželské, všetkými odstrkované dievča, ktoré začne slúžiť ako pomocnica vo vysokopostavenej rodine. Otázkou je, či dokáže zvládnuť nielen množstvo otrockých pracovných povinností, ale aj stratu domova a svoje menejcenné postavenie v spoločnosti.

Okrem toho na ňu ako na mnohé slúžky čakajú pokusy zvodcov z vyšších kruhov, ktorí sú ochotní sľúbiť hocičo, aby si mohli užiť s naivnými dievčatami, túžiacimi po lepšom živote.

Knižku uviedla do sveta krstná mama Hana Lasicová. (vľavo) Zdroj: Profimedia.sk

Nové vydanie knihy je obohatené o predslov autorky a filmovú prílohu. Tú tvoria zábery z nakrúcania rovnomenného filmu, ktorý na motívy knižky nakrútila režisérka Mariana Čengel Solčanská. Lasicová potvrdila, že na scenári pracovali niekoľko rokov.

"Všetky postavy, celková atmosféra, vyznenie a posolstvo zostalo rovnaké. Zmenil sa priestor a nastal posun v romantickom vzťahu, ktorý je v knihe klasicky heterosexuálny, nenaplnený, ale vo filme sa z rôznych dôvodov posunul do homosexuálnej roviny," prezradila autorka.

Nebohý MILAN LASICA s dcérami HANOU a ŽOFIOU. Zdroj: Archív NMH

Hana Lasicová priznala, že filmovú verziu Slúžky ovplyvnil jej otec. "Bol prvý, dobrovoľný dramaturg na scenári, ktorý sme s Marianou napísali. Práve on prišiel s tým, že všetko je to dobré, a povedal len jednu vetu – čo keby to bol vzťah medzi dvomi ženami. Hneď sme pochopili, že má pravdu, že týmto spôsobom lepšie vyjadríme nenaplnenosť alebo nemožnosť vzťahu medzi dvomi ľuďmi," uzavrela.

Slúžka otvára aj aktuálnu otázku ženských práv a postavenia žien v spoločnosti v minulosti, ale aj dnes. V hlavnej úlohe filmu sa predstavia Dana Droppová a Radka Caldová. Do kín príde 2. februára.