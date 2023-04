Aj keď si Tabák vždy potrpela na správnu a kvalitnú starostlivosť o pleť, aktuálne musí bojovať s nepríjemnými červenými vyrážkami, ktoré posiali jej tvár. „Tieto týždne ma trápi problematická pleť. Výsledky mi ukázali, že som veľmi alergická na cesnak, papriku a mlieko,” pripísala Tabák k fotke, kde ju vidno so začervenanou tvárou a s vyrážkami.

„Tento problém mám už pár týždňov. Myslím si, že moje telo prestalo tolerovať potraviny. Už som bola aj u lekára, zobrali mi krv a z výsledkov mi vyšlo, že som veľmi alergická na cesnak, papriku a mlieko. Ale aj keď som to vysadila, pozorujem, že som alergická aj na viacero iných potravín. Tým, že to neustupuje, tak to idem ďalej riešiť s doktormi, lebo ma to trápi,” zdôverila sa poslankyňa pre Plus JEDEN DEŇ.

O Tabák je známe, že uprednostňuje prirodzený vzhľad, a ak môže, vyhýba sa líčeniu. „Som jedna z mála v mojom okolí, ktorá ešte neabsolvovala na tvári žiadne kozmetické zákroky. Nemám ani botox,“ pochválila sa ešte minulý rok pre náš denník. Aktuálne si však musí zvykať na mejkap, ktorým sa snaží zamaskovať vyrážky.

„Je to nepríjemné na pohľad a musím to riešiť mejkapom. Tým, že každá žena sa chce páčiť a chce dobre vyzerať, tak je to pre mňa trochu šok, že nemám peknú pleť automaticky a musím to zakrývať,” vraví Tabák. A ako reagovali ľudia a blízki na jej výzor? ŠOKUJÚCU ODPOVEĎ TABÁK NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

„Lekári ešte stále neprišli na koreň veci. Poradili, aby som zmenila aj krémy, ktoré používam. Teraz ich testujem a mením celú kozmetiku. Riešim to a pozorujem každý deň, aké mám reakcie, keď niečo zjem,” hovorí Tabák. O celom svojom probléme sa rozhodla na verejnosti hovoriť aj z dôvodu, aby dodala odvahu ostatným, ktorý bojujú s rovnakým zdravotným problémom.

„Tak ako to bolo s bulímiou či boreliózou, tak aj v prípade tejto kožnej alergie treba o tom hovoriť otvorene a ľuďom dodávať sebavedomie, aby z toho náhodou nemali depresie a úzkosti,” myslí si Tabák. „Ženy, dievčatá, nebojte sa riešiť tento problém,“ odkázala extenistka.