Dá sa skĺbiť kariéra vrcholovej političky s rodinným životom? "Byť političkou a mamou je veľmi ťažké. Rokovania sú mnohokrát do noci, víkendy často trávim na stretnutiach s ľuďmi v regiónoch. Kolegom-mužom to prekáža oveľa menej ako nám, mamám, preto som aj v rámci koalície presadzovala, aby koaličné rady nebývali v nedeľu, radšej nech sú rokovania efektívnejšie," priznala pre náš denník ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.

"Na Vianoce ja pripravujem rybu a makové pupáky, ktoré robievala ešte moja stará mama. A samozrejme rada pečiem, napríklad citrónovú tortu, domáci krémeš, Sacherovu tortu," prezradila nášmu denníku vicepremiérka Veronika Remišová. Zdroj: instagram/veronika remišová

Vianoce by mali byť časom radosti a pokoja, no v prípade mamičiek je to často najstresujúcejším obdobím roka. Najmä matky sa totiž dostanú do kolobehu stresu so všetkými predvianočnými prípravami, ako sú nákupy darčekov, plánovanie návštev, upratovanie, ale aj príprava štedrej večere a pečenie koláčov. Zaujímalo nás preto, ako zvláda predvianočný zhon ministerka Remišová.

"Čo sa týka Vianoc, u nás máme radi pohodu, úlohy máme rozdelené: deti upratujú, pečú medovníky, ozdobujú stromček, manžel varí kapustnicu, ja pripravujem rybu a makové pupáky, ktoré robievala ešte moja stará mama," prezradila líderka Za ľudí. Tiež doplnila, že rada pečie, napríklad citrónovú tortu, domáci krémeš či Sacherovu tortu.

"Cez Vianoce budeme čo najviac v prírode, deti už zvládnu aj náročnejšie výlety na bežkách. Objavili sme bežkársku trasu na Čertovici, kde sú nádherné okruhy s úžasnými výhľadmi na naše krásne hory," prezradila Remišová. Zdroj: facebook/Veronika Remišová

Remišová súhlasí s tým, že Vianoce nie sú o dokonale upratanom a vyleštenom domove. "Čas s detičkami a manželom je pre mňa nesmierne vzácny, rozhodne nemienim obetovať pohodu tomu, aby všetko bolo tip-top. Veď na Vianociach je najkrajšie to, že sme spolu a všetko robíme spolu. Dokonca aj vysávanie ide deťom lepšie ako inokedy, keď máme pustené koledy a všetko vonia medovníkmi," tvrdí vicepremiérka.

"Takisto si často pečieme sami oblátky, deti to majú veľmi radi. Horšie je, ak celá široká rodina očakáva, že všetkým dodáme na Vianoce oblátky. Pred pár rokmi som to aj zvládla, no teraz už na to máme menej času," priznala Remišová. Zisťovali sme aj to, čo v rámci predvianočného maratónu robí političke najviac starostí. ODPOVEĎ REMIŠOVEJ NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

"Čo sa týka Vianoc, u nás máme radi pohodu, úlohy máme rozdelené: deti upratujú, pečú medovníky, ozdobujú stromček, manžel varí kapustnicu, ja pripravujem rybu a makovú pupáky, ktoré robievala ešte moja stará mama," uviedla Remišová. Zdroj: instagram/veronika remišová

Vianočné sviatky a s nimi spojené voľno sú ideálnym časom na zimné túry. Kde strávi prázdniny ministerka Remišová? "Cez Vianoce budeme čo najviac v prírode, deti už zvládnu aj náročnejšie výlety na bežkách. Objavili sme bežkársku trasu na Čertovici, kde sú nádherné okruhy s úžasnými výhľadmi na naše krásne hory," povedala nám líderka Za ľudí.