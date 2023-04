Platy poslancov Národnej rady SR a prezidentky Zuzany Čaputovej by sa mali v roku 2023 extrémne zvýšiť. Tvrdí to líder OĽANO Igor Matovič.

Minulý týždeň zverejnil európsky štatistický úrad informáciu, že namiesto deficitu verejných financií vo výške 5% sa podarilo zraziť deficit na 2 percentá. "Pár dní som čakal, či sa niektorí politik ozve, ale potom ako sa tieto čísla zverejnili, nastalo hrobové ticho a ani jeden politik sa neozval iniciatívne s tým, že to znamená, že platy poslancov a niektorých politikov dramaticky stúpnu," povedal Matovič na tlačovej konferencii.

Podľa platného zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v prípade, ak deficit hospodárenia štátu poklesne pod 3 percentá, neuplatní sa žiadne krátenie platov. Platy ústavných činiteľov za rok 2023 sa odvíjajú z deficitu hospodárenia, ktorý bol podľa Matoviča zverejnený v apríli. Preto sa má rozdiel v plate poslancov vyplácať spätne.

Matovič informoval, že platy poslancov a prezidentky SR majú byť zvýšené dramaticky, a to spätne od januára 2023. Kým v roku 2022 bol hrubý plat poslanca a paušálne náhrady 5 814 eur, po novom vzrastie na 6 651 eur. Ide o mesačný nárast o 837 eur.

Hrubý mesačný plat prezidentky SR aj s paušálnymi náhradami bol minulý rok 14 408 eur, tento rok sa jej plat navýši na 16 976 eur, čo je navýšenie o 2 568 eur.

Matovič chce preto na najbližšej schôdzi Národnej rady rokovať o návrhu, ktorým by sa platy v druhom polroku znížili tak, aby poslanci a prezidentka zarábali rovnako ako v minulom roku. Verí, že návrh sa prerokuje, hoci nebude predložený v súlade s rokovacím poriadkom. OĽANO vyzýva poslancov a prezidentku, aby verejne podporili zmrazenie platov.

Hnutie OĽANO vyzvalo prezidentku, aby verejne podporila jeho iniciatívu za zmrazenie platov. Zároveň vyzýva poslancov, aby umožnili zaradiť návrh na rokovanie najbližšej schôdze, ktorá sa začína 2. mája. Návrhy sa do parlamentu musia predkladať aspoň 15 dní pred začiatkom schôdze, zároveň platí, že návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona. Matovič už predkladal zákon o znížení platov poslancov, parlament ho v marci odmietol. "Chceme predložiť riešenie, ktoré síce bude na hrane, ale myslíme si, že poslanci a strany majú morálnu povinnosť to podporiť," tvrdí Matovič. Návrh chcú predložiť v úvode májovej schôdze ako nový bod do programu.

Prezidentka Zuzana Čaputová nebude reagovať na návrh lídra OĽANO Igora Matoviča na zníženie platov poslancov a prezidentky. Jej hovorca Martin Strižinec uviedol, že už v septembri 2022 Čaputová požiadala premiéra Eduarda Hegera, aby pri príprave rozpočtu zvážil zníženie jej platu. "Prezidentka nebude reagovať na mediálne výzvy poslancov a nebude vstupovať do straníckych kampaní na podporu rôznych poslaneckých návrhov na poslednú chvíľu," skonštatoval Strižinec.

Prezidentka sa k výške svojho platu vyjadrila v septembri minulého roka v liste premiérovi Hegerovi, v ktorom ho požiadala, aby pri príprave štátneho rozpočtu zvážil zníženie jej prezidentského platu o výšku, ktorú uzná "za vhodnú a primeranú aktuálnej ekonomickej situácii v krajine". Zároveň žiadala, aby toto zníženie reflektoval v legislatívnej úprave platov ústavných činiteľov. "Politici OĽANO mali teda dostatok času na návrh prezidentky zreagovať. Prezidentka k tomu nepotrebovala žiadne verejné výzvy ani tlačové konferencie," doplnil jej hovorca.