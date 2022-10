Poznáte to. Mať Ferrari alebo Lamborghini je vašim snom, no od kúpy vás odrádza v prvom rade jeho nepraktickosť. Ak máte blízko k talianskym autám a chcete vlastniť kúsok z povestného temperamentu, no zároveň potrebujete auto na každý deň, ste na správnom mieste. V tomto rebríčku sa pozrieme na 7 modelov talianskych automobiliek, ktoré patria presne do tejto kategórie.

Alfa Romeo Giulia Veloce

Alfa Romeo Giulia Veloce Zdroj: Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia je auto, ktoré v tomto zozname jednoducho nemôže chýbať. Už len to, že Taliani najprv vyvinuli vrcholovú verziu Quadrifoglio Verde, z ktorej neskôr vzišli ostatné modely, hovorí v prospech Giulie. Skvelá a na našich cestách neopozeraná alternatíva k BMW radu 3, Mercedesu triedy C či Audi A4 vás nesklame, pokiaľ vyslovene netúžite po šesťvalcoch.

Ten je k dispozícii práve len vo verzii QV, ostatné sa musia uspokojiť so štvorvalcom. No verzia Veloce s 2,0-litrovým turbobenzínom s výkonom 206 kW (280 koní), respektíve v naftovej alternatíve s 2,2-litrom a výkonom 154 kW (210 koní) je ideálnym kompromisom. A navyše si ju ešte stále môžete kúpiť ako nové auto.