Zámenu manželiek milujú tisíce Slovákov aj susedov Čechov a niet sa vôbec čomu diviť! Raz za čas sa totižto zvykneme dočkať epizódy, ktorá v nás rezonuje ešte poriadne dlhú dobu. Zanedbané a špinavé domácnosti či odhalenie rodinných kríz a súkromia - to nás jednoducho baví!

V jednej z takýchto epizód sa predviedlo aj kontroverzné a agresívne, no malé žieňa z Kladna, ktoré médiá zvyknú označovať aj ako špinďúru Luciu. Tej sa teda podarilo strápniť prvotriedne! Špinavým bytom v ktorom žila so štyrmi deťmi a vtedajším partnerom Standom, ktorý vraj smrdel ako výkaly to všetko len začalo.

So Standom sa po šou rozišla a na povrch vyplávali šokujúce informácie, že Lucia má v skutočnosti detí až osem. Iba štyri má však pri sebe, ostatné jej zobrali. Navyše sa krátko po tom dala dokopy s bývalým spolužiakom Michalom, ktorý bol v minulosti odsúdený za vraždu. Posedel si 12 rokov, pretože dvakrát bodol pod vplyvom alkoholu a marihuany iného muža.

Spolu s Michalom statočne zásobovali internet a bulvár svojím bizarným správaním, ktoré poctivo dokumentovali vo videách a nahrávali na sociálne siete. Neustále sa rozchádzali a zase k sebe vracali, zakaždým na seba vzájomne vytiahli množstvo špiny.

Pred týždňom sa Lucia pochválila, že ide do väzenia. Podľa jej vlastných slov preto, že nezaplatila peňažný trest v podmienke za nebezpečné vyhrážanie. Vyhrážať sa podľa jej slov mala svojmu známemu cez SMS. Písala mu, že mu odreže hlavu. "Chcela som od neho 30 tisíc a on mi ich nechcel dať. Za tie esemesky ma nahlásil a tak to dali k súdu, kde som dostala peňažný trest vo výške päť tisíc korún," konštatuje Lucia. Na zaplatenie sumy v prepočte 212,99€ mala rok, no neurobila tak.

Všetkému má byť však na vine jej manžel Michal, ktorý ju vraj nútil predávať sa a nakoniec za ňu nezaplatil spomenutý finančný trest. Ten sa rozhodol jej to nedarovať a ku všetkému sa vyjadriť online v streame.

Niekoľkokrát povedal, že jej reči nie sú pravda, pričom pripomenul aj to, že má už novú ženu. Spoločnú lásku sa nehanbia ukazovať na sociálnych sieťach, čo musí byť pre Luciu skutočne nepríjemný pohľad. Kto sa postará o štyri deti, keď pôjde sedieť?

Prečítajte si tiež: