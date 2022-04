Hrozný zážitok pretavil do filmu! Je to už viac ako dvadsať rokov, čo českému producentovi Janovi Bradáčovi zavraždili mladú manželku. Teraz prichádza do kín film Tieňohra, ktorý vychádza z tejto strašnej udalosti a skúsenosti.

Od strašnej tragédie uplynulo asi desať rokov, keď sa producent Bradáč rozhodol pretaviť ju do filmovej podoby. Ako však sám hovorí, nechcel, aby mu tvorivý proces suploval terapiu.

Bolo to bolestivé

To, že išlo o osobnú skúsenosť, však ovplyvnilo aj spolupráce na projekte. Prácam na scenári sa postupne venovali až traja scenáristi, ale stále to nebolo to, čo hľadal. „Mnohokrát som počul, že do toho príliš tlačím svoj príbeh a že takto sa to robiť nedá. Ale práve preto, že to bolo osobné, bolo počuť niečo takéto veľmi bolestivé,“ priznal producent.



