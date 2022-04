Keď princezná Diana uvidela titulné strany módneho časopisu Vogue, ktoré zhotovil Patrick Demarchelier († 78), bola úžasom celá bez seba. So slávnym fotografom celebrít sa okamžite spojila a požiadala ho, aby ju zvečnil rovnako ako tie „krásne dievčatá“ na titulných stranách. Výsledkom ich dlhoročnej spolupráce boli aj jej najslávnejšie čiernobiele portréty, ktoré vydražili za hotový „majland“!

Princezná Diana sa s Patrickom Demarchelierom skontaktovala v roku 1989. V tom čase bol už uznávaným fotografom celebrít a jeho fotografie zdobili titulné strany módnych časopisov, ako sú Vogue či Harper's Bazaar. Keďže Dianino manželstvo už bolo v troskách a od kráľovských povinností sa viac-menej dištancovala, rozhodla sa pre zaujímavý krok. Napísala Patrickovi a požiadala ho, aby ju odfotil rovnako ako tie krásne modelky na titulných stranách časopisov. Patrick Diane okamžite prikývol a v priebehu jedného roka vznikli jej najslávnejšie čiernobiele portréty.

Diana na fotografiách sedí na zemi, prirodzene sa usmieva, na hlave má diadém, ktorý jej ladí so šperkami, najviac zo všetkého však bijú do očí jej šaty, ktoré sú bez ramienok a odhaľujú celý jej dekolt – a to bolo pre princeznú v 90. rokoch neprípustné! Diane sa fotografie zapáčili natoľko, že Patricka požiadala, aby sa stal jej osobným fotografom, čo bolo prvýkrát, čo v britskej kráľovskej rodine pôsobil iný fotograf než z Británie.

Po niekoľkých mesiacoch sa už Diana vysmiata od ucha k uchu ocitla aj na titulných stranách časopisov Vogue a Harper's Bazaar – presne tak, ako si na začiatku želala!

„Stali sa z nás priatelia. Diana bola veľmi milá a zábavná, no v podstate to bola veľmi jednoduchá žena, mala rada jednoduché veci,“ povedal na jej adresu Patrick, ktorý má na svojom konte spolupráce s hviezdami, akými sú Madonna, Cindy Crawford, Kate Moss, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Jennifer Lawrence, ale aj české modelky Tereza Maxová a Veronika Vařeková.

Jeho hviezda začala postupne zhasínať v roku 2018, keď bol obvinený zo sexuálneho zneužívania modeliek, čo on sám popieral. Vzhľadom na obvinenie s ním časopis Vogue prerušil spoluprácu. Patrick Demarchelier naposledy vydýchol 31. apríla vo svojom dome v New Yorku, kde žil so svojou manželkou Miou a s dvoma deťmi.

Prečítajte si tiež: