Elsa stojí nahá pri okne, je otočená zozadu a na jednej ruke drží svoju sedemmesačnú dcérku Tuulikki Joan Daly. Celebrity, predovšetkým modelky akoby často nevedeli, kde majú svoje hranice. Je akýmsi novým trendom, že po pôrode ukazujú svoje vyšportované postavy na obdiv celému svetu. Rovnako je na tom napríklad aj jej kolegyňa z brandže Emily Ratajkowski, ktorá sa fotí úplne nahá hoci aj vo vani.

Hoci Elsa vyzerá na fotografii úžasne a jej dcérka je vysmiata od ucha k uchu, kritika fanúšikov na seba nedala dlho čakať. Zatiaľ čo niektorí jej napísali, že takáto fotografie nie je na sociálne siete vhodná, iní išli rovno na vec a Elsu obvinili zo šírenia detskej pornografie. "Ak si myslíte, že je to porno, môžete sa hanbiť vy, nie ja," odbila švédska modelka svojich fanúšikov.

Tehotná Elsa Hosk. Zdroj: Instagram/Elsa Hosk

"Viete, že vás za šírenie detskej pornografie môžeme nahlásiť?" pýta sa ďalší fanúšik, čím by Elsa nebola ani prvá ani posledná, ktorej by Instagram zablokoval účet s takmer 7 miliónmi sledovateľmi na Instagrame. "Ak sa niečo rozhodnem uverejniť, je to moja voľba a ak si nejaký chorý človek na internete myslí, že je to porno, je to jeho problém. Odmietam žiť svoj život podľa toho, kto si čo myslí alebo v strachu z chorých ľudí na internete," napísala modelka a fotografiu zo sociálnej siete odstránila.

Prečítajte si aj: