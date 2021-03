Nomadland bol vyhlásený za najlepšiu filmovú drámu, Borat Subsequent Moviefilm s britským komikom Sachom Baronom Cohenom v hlavnej úlohe sa stal najlepšou komédiou uplynulého roka. Chloé Zhao tiež zvíťazila v kategórii najlepší režisér — iba ako druhá žena v dejinách Zlatých glóbusov —, Cohen si odniesol trofej v kategórii najlepší herec v komédii.

VIDEO Cenu za celoživotné dielo získala herečka Jane Fonda

Americká herečka a speváčka Andra Dayová sa stala najlepšou herečkou v dráme. Ocenenie získala za hlavnú úlohu v snímke The United States vs. Billie Holiday, životopisnom filme o džezovej speváčke Billie Holidayovej. Pre 36-ročnú Dayovú je to prvý Zlatý glóbus. Cenu pre najlepšieho herca v dráme dostal za snímku Ma Rainey's Black Bottom posmrtne Chadwick Boseman, ktorý zomrel vlani v auguste vo veku 43 rokov na rakovinu. Prevzala ju jeho vdova Simone Ledwardová.

Herečka a speváčka Andra Day sa stala najlepšou herečkou v dráme. Udeľovanie cien prebiehalo na rozdiel od minulého roku formou videohovoru. Zdroj: Kevin Mazur

Britka Rosamunde Pikeová získala Zlatý glóbus pre najlepšiu herečku v kategórii komédia/muzikál za účinkovanie v satire I Care a Lot, v ktorej hrá podvodníčku. Prekvapenie sa nekonalo v kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe, kde bola nominovaná aj 12-ročná nemecká nádej Helene Zengelová. Za účinkovanie v trileri The Mauritanian si cenu nakoniec odniesla hollywoodska "veteránka" Jodie Fosterová. Nominované boli aj Glenn Closeová, Olivia Colmanová a Amanda Seyfriedová.

VIDEO Rosamunde Pikeová sa stala najlepšou herečkou v kategórii komédia

Ďalších výhercov nájdete na druhej strane >>>