Medzinárodne uznávaný DJ a hudobný producent Erick Morillo zomrel vo veku 49 rokov, necelý mesiac po zatknutí pre obvinenia zo sexuálneho útoku. Kolumbijsko-americký umelec získal uznanie v 90. rokoch 20. storočia hitom „I Like To Move It“.

Morilla podľa miestnej polície našli v utorok ráno mŕtveho v jeho dome v Miami Beach policajti reagujúci na výzvu 911. Okolnosti jeho smrti zostávajú nejasné, úrady však uviedli, že neexistujú zjavné príznaky nekalého správania.

Kolumbijsko-americký umelec získal uznanie v 90. rokoch 20. storočia svojím elektro-tanečným hitom I Like To Move It, ktorý vyšiel pod umeleckým menom Reel 2 Real. Ďalej trikrát vyhral tituly DJ Awards „Best House DJ“a „Best International DJ“.

Morillova rodina potvrdila jeho smrť pre magazín People slovami: „Jeho rodina ho milovala a mal veľa lásky.“ Morillova smrť prichádza necelé štyri týždne po tom, čo bol 6. augusta zatknutý v Miami a obvinený zo sexuálneho útoku, čo údajne potvrdili pozitívne výsledky jeho DNA. V piatok sa mal postaviť pred súd.

Morillo poprel obvinenia, ktoré proti nemu vzniesla kolegyňa DJ-ka, ktorá tvrdila, že ju v decembri 2019 znásilnil vo svojom dome.