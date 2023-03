Sam Fox zostala zničená po tom, čo jej mladšia sestra Vanessa zomrela v sobotu vo veku iba 50 rokov. Ako informoval portál The Sun, matka štyroch detí zomrela deväť dní po tom, čo dostala infarkt. Vanessu rýchlo previezli z jej domu v severnom Londýne do Nemocnice sv. Bartolomeja v meste, kde ju uviedli do umelého spánku. Bohužiaľ, jej život sa už zachrániť nepodarilo.

Medzi svojimi. Áno, zbožňovali ju hlavne muži. Zdroj: Reuters

Bývalá modelka a speváčka Sam (56) navštevovala svoju sestru každý deň v nemocnici predtým, ako skonala. „Sam by sa rád poďakovala úžasným lekárom a sestrám za ich starostlivosť a podporu. Sam a jej rodina úctivo žiadajú o súkromie v tejto ťažkej chvíli," uviedol pre médiá zástupca zdrvenej speváčky.

Myra Stratton bola jej životná láska. V roku 2015 prehrala svoj boj s rakovinou. Dvojica tvorila pár 16 rokov. Zdroj: Rex

Speváčku smrť sestry veľmi zasiahla. Nebolo totiž verejné tajomstvo, že si boli s Vanessou mimoriadne blízke. Speváčka pritom už v minulosti podobnú stratu zažila, keď v roku 2015 po dlhom boji s rakovinou zomrela jej milovaná partnerka Myry Stratton. Speváčka prezradila, že dva roky po smrti partnerky bojovala s „predstieraním“, že je šťastná, a „nemohla písať žiadne piesne". Zároveň dodala: „Myra bola láska môjho života a boli sme spolu 16 rokov a nikdy som si nemyslela, že budem s niekým iným."

Časom však vo svojom srdci urobila priestor ďalšej láske a dnes je už šťastne vydatá za dlhoročnú partnerku Lindu Olsen (50), ktorá je jej veľkou oporou aj v týchto mimoriadne ťažkých chvíľach.