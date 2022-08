Hana Zagorová si nepriala tradičný pohreb, ľudia sa s ňou však rozlúčia dvakrát. V utorok o 14. hodine sa konala zádušná omša v kostole sv. Tomáša na Malej Strane, na ktorej sa so speváčkou v súkromí rozlúčili príbuzní, priatelia a kolegovia.

Boli to dojímavé chvíle, ktoré desiatkam prítomným známym osobnostiam vháňali slzy do očí. Mnohé z nich, ako napríklad Ivana Gottová, nedokázali o mŕtvej ani prehovoriť. Práve Ivana, ktorá pred tromi rokmi pochovala manžela Karla Gotta († 80), veľmi dobre chápala bolesť a trápenie užialeného vdovca. Zrejme aj preto poskytla Štefanovi Margitovi svoju dodávku so šoférom, ktorá ho spolu s najbližšími odviezla na miesto poslednej rozlúčky.

A bolo vidieť, že Štefan Margita by sa bez pomoci a opory nezaobišiel. Už na prvý pohľad bolo vidieť, ako ho ničí smútok za milovanou ženou. Keď truhlu vyniesli z kostola a naložili do pohrebného auta, dlho stál pri ňom so slzami v očiach a nedokázal sa od neho odtrhnúť. Museli ho odtiaľ odviesť. Ujali sa ho Jiřina Bohdalová, Lucie Borhyová, Ivana Gottová či Lucie Bílá. Vdovec po smrti Hanky Zagorovej priznal, že keď umierala a držal ju v náručí, s bolesťou myslel iba na to, že bez nej nedokáže žiť.

Zdrvený bol aj Karel Vágner, hudobník, ktorý väčšinu života stál po boku nebohej speváčky a bol jedným z jej najbližších ľudí. "Som úplne v háji," vzdychol si po obrade muzikant, ktorého podopierala manželka i syn Jakub.

Na zádušnú omšu prišli mnohé české osobnosti, ktoré sa s Hanou Zagorovou kamarátili alebo s ňou spolupracovali.

Verejnosť sa bude môcť s Hanou Zagorovou rozlúčiť v stredu od 11. do 17. hodiny v pražskom divadle Kalich.

Herečku pochovajú v hrobe na pražskom Vyšehrade. Kúpila ho už v roku 2012 a pochovala doňho rodičov. Teraz spočinie vedľa nich...