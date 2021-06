Zapadli by ste medzi „royalov“? Zistite, s kým z kráľovskej rodiny by ste boli najlepší kamoši!

Bude to Meghan, Harry, Kate alebo William? Aj napriek tomu, že patria do kráľovskej rodiny, sú si navzájom veľmi odlišní. No zaujímalo vás niekedy, s kým by ste si z týchto štyroch sadli najviac? Stačí zodpovedať pár otázok a dozviete sa!

Foto: Getty Images Najviac by ste si rozumeli s vojvodkyňou Meghan! Ach, tá Meghan. V paláci si s ňou nevedia dať rady a slovo protokol pre ňu zrejme neexistuje. No vy by ste si rozumeli dokonale. Budíček o piatej ráno, hodinka v posilňovni, zdravé raňajky a hor sa do nakupovania. Niet pochýb, že by z vás boli úžasné "kamky"!

Foto: Shutterstock S vojvodkyňou Kate by ste boli nerozlučná dvojica! Zo všetkých štyroch "royalov" by ste si najviac padli do oka práve so skromnou Kate. Matka troch detí by vás určite veľmi rada prijala do paláca a spoločne by ste dokázali bľabotať aj do neskorého večera.

Foto: Getty Images S princom Harrym by ste boli nerozlučná dvojica! Aj napriek tomu, že má Harry povesť sukničkára, vy dvaja by ste si dokonale rozumeli. Večierky, nezdravé jedlo a dlhé leňošenie v posteli - tieto všetky veci máte spoločné. Na druhú stranu, Meghan Harryho od svadby poriadne zmenila, no určite v ňom ešte niekde drieme aj starý známy Harry.

Foto: Getty Images Najviac by ste si rozumeli s princom Williamom! Ak by ste sa vy dvaja stretli niekde na pive, reč by určite nestála. Práve že naopak. Spája vás skromnosť, dobrosrdečnosť, no na druhej strane máte aj veľký zmysel pre humor.