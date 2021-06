Nebolo to však všetko. Jennifer Aniston alias Rachel si pre fanúšikov pripravila ďalšie prekvapenie. To, čo sa dialo na pľaci, sme všetci videli. Čo sa však dialo, keď sa kamery vypli? Jennifer Aniston dala ako jediná z Priateľov nahliadnuť do zákulisia špeciálneho dielu, v ktorom sa okrem pôvodných hercov ukázali aj tváre zahraničného šoubiznisu.

Do štúdia zavítali známe mená ako bývalý futbalista David Beckham, spevák Justin Bieber, Lady Gaga či modelka Cara Delevingne. Po nakrúcaní sa aj im zrejme vrátili spomienky na staré časy Priateľov a okamžite si s hlavnými predstaviteľmi spravili selfie.

Anketa Páčila sa vám špeciálna epizóda Priateľov? Áno, veľmi! 50% Nie, čakal/a som, že to bude pokračovanie dejovej línie. 0% Ešte som to nevidel/a. 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Aniston taktiež zdokumentovala svoj slávnostný príchod na pľac. Do štúdia prišla na niečom, čo pripomínalo golfový vozík, v spoločnosti svojho maskéra a kaderníka, ktorí sa starali o jej dokonalú vizáž. V štúdiu panovala po celý čas vynikajúca nálada, predsa len, všetci Priatelia sa po 17 rokoch stretli v jednej miestnosti druhýkrát. Ohlasy na špeciálnu epizódu však už také pozitívne neboli. Väčšina ľudí totiž očakávala, že nový diel bude akýmsi pokračovaním dejovej línie. To sa však nestalo. Tvorcovia Priateľov v novom špeciáli taktiež potvrdili, že ďalšieho pokračovania sa už fanúšikovia nedočkajú.

Prečítajte si aj: