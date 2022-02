Americkej herečke Whoopi Goldbergovej na dva týždne pozastavili pôsobenie v televíznej talkšou "The View", ktorú spolumoderuje na stanici ABC News. Dôvodom sú jej kontroverzne vnímané vyjadrenia o holokauste.

Informoval o tom v stredu denník The Guardian s tým, že Goldbergová sa za svoje slová verejne ospravedlnila. "S okamžitou účinnosťou na dva týždne pozastavujem pôsobenie Whoopi Goldbergovej (v relácii The View) v súvislosti s jej nesprávnymi a zraňujúcimi vyjadreniami," uviedla v utorkovom vyhlásení zverejnenom na Twitteri riaditeľka ABC News Kim Godwinová.

"Požiadala som ju, aby si našla čas na zamyslenie sa poučila sa, aký dosah majú jej komentáre," dodala riaditeľka. Zdôraznila tiež podporu celej spoločnosti ABC News pre "židovských kolegov, priateľov, rodiny a komunity". Goldbergová v pondelkovej relácii povedala okrem iného toto: "Povedzme si pravdu, holokaust nie je o rase. Je o neľudskosti človeka k človeku, o to tu ide". Dodala, že ide o to, ako sa ľudia správajú jeden k druhému. "Je to problém. Nezáleží na tom, či ste beloch, černoch, žid...", všetci bojujú proti sebe navzájom, uviedla.

Tieto výroky zazneli počas diskusie o rozhodnutí školskej rady v americkom štáte Tennessee, ktorá minulý týždeň vyradila z učebných osnov pre žiakov ôsmeho ročníka komiksovú knihu "Maus" venovanú holokaustu. Túto publikáciu, ktorá získala prestížnu Pulitzerovu cenu, napísal v roku 1986 Art Spiegelman. Opisuje v nej zážitky svojich rodičov z nacistického koncentračného tábora, pričom židia sú v nej zobrazení ako myši a nacisti ako mačky.

Dôvodom na zákaz tejto knihy na školách v okrese McMinn v Tennessee bol podľa miestnych úradov jej "tvrdý, neprípustný štýl" a kresby nahých žien, ktoré rada považovala za nevhodné pre 13-ročných študentov. Židovské organizácie vrátane Štátneho múzea Auschwitz-Birkenau a webstránky StopAntisemitism.org Goldbergovej vyjadrenia, zľahčujúce rasistickú motiváciu holokaustu, ostro kritizovali.

Zdôraznili, že nacisti počas druhej svetovej vojny usmrtili približne šesť miliónov židov na základe antisemitskej ideológie založenej na nadradenosti árijskej rasy. The Guardian pripomína, že hitlerovské Nemecko vyvražďovalo obyvateľov židovského pôvodu bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie. Samotný Adolf Hitler vo svojom programovom manifeste Mein Kampf hovoril o židoch ako o rase, a nie ako o ľuďoch hlásiacich sa k židovskému náboženstvu.

"Nie, Whoopi Goldbergová, holokaust bol o systematickom ničení židovského obyvateľstva, ktoré (nacisti) označili za menejcennú rasu," napísal na Twitteri Jonathan Greenblatt, riaditeľ Ligy proti hanobeniu (ADL). Varoval, že takéto "skresľovanie holokaustu je nebezpečné". Goldbergová sa ešte v ten istý deň za svoje výroky ospravedlnila a uviedla ich na pravú mieru. "V dnešnej šou som povedala, že holokaust ‘nie je o rase, ale o neľudskosti človeka voči človeku‘. Mala som povedať, že je to o oboch (týchto aspektoch)," uviedla na Twitteri. "Ospravedlňujem sa za ujmu, ktorú som spôsobila," napísala. Dodala, že vždy podporovala obyvateľov židovského pôvodu na celom svete, a to sa nikdy nezmení.