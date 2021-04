VIDEO Oscarová herečka to dala „na Matoviča“: Trapas zaklincovala jeho hláškou! ×

V nedeľu sa 93. ročník udeľovania Oscarov začal hollywoodskym spôsobom, keď sa na pódiu objavila herečka Regina Kingová. Ako jedna z prvých moderátoriek večera zahájila slávnostné odovzdávanie cien. Všetko bolo v poriadku, až kým sa Kingová pri vystúpení na pódium nepotkla o svoje o svoje dlhé šaty od Louisa Vuittona. Situáciu však zachránila tak povediac na Matoviča. "Och, je to živé vysielanie," skríkla a rozosmiala publikum. Jej rekcia pripomenula trapas Igora matoviča v Bruseli. Jeho hláška "Can I go one time? Next time? Oh, live?" je už asi pre väčšinu Slovákov legendárna. Teraz ju však oprášila herečka priamo na Oscaroch.