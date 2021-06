VIDEO Eda Sheerana a Monicy z Priateľov musíte vidieť: Najprv slávny tanec, potom...! ×

Jedným z menej známych, no o to úprimnejších celebritných priateľstiev je vzťah herečky Courteney Cox a speváka Eda Sheerana. Ryšavý hudobný génius totiž kedysi Monicu z Priateľov zoznámil s jej životnou láskou, a ona sa mu za to odvďačila tým, že v jej plážovej vile v Malibu mohol bývať zadarmo a skladať piesne.