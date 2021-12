Princ Philip zomrel 9. apríla vo veku 99 rokov. Kráľovná mala počas príhovoru na stole fotografiu z roku 2007, keď s manželom oslavovali výročie diamantovej svadby. Na žiarivo červených šatách mala navyše pripnutú rovnakú brošňu ako na svadobnej ceste v roku 1947.

Kráľovná na Philipovi ocenila jeho zmysel pre povinnosť, zvedavosť a schopnosť nájsť niečo zábavné na akejkoľvek situácii. Jeho "šibalský" záblesk v jeho tvári bol "až do konca taký jasný, ako keď som ho videla prvýkrát", dodala.

Philip by podľa nej chcel, aby si jeho rodina užila Vianoce. Z dôvodu pandémie to však ani tento rok nie je možné ako zvyčajne. O to dôležitejšie sú maličkosti a rituály, ako je napríklad zdobenie vianočného stromčeka, spievanie kolied alebo pozeranie obľúbeného filmu, aj keď už vieme, ako sa skončí.

Už o šesť týždňov si kráľovná pripomenie 70. výročie nástupu na trón. "Dúfam, že všade to bude príležitosť, aby si ľudia užili pocit spolupatričnosti," povedala. Pochvalne sa vyjadrila aj o svojom synovi princovi Charlesovi a vnukovi princovi Williamovi, ktorí sa spolu so svojimi manželkami venujú ochrane životného prostredia, tradícii, ktorú začal už Philip.

Kráľovná vo svojom príhovore nespomenula Williamovho brata princa Harryho ani jeho manželku vojvodkyňu Meghan, ktorí sa vzdali kráľovských povinností. Keď však hovorila o deťoch, ktoré sa tento rok narodili členom kráľovskej rodiny, zmienila sa o ich dcére Lilibet.

Nehovorila ani o svojom synovi princovi Andrewovi, ktorý sa stiahol z verejného života po tom, ako sa ukázalo, že je zapletený do sexuálneho škandálu, ktorého hlavným aktérom bol medzičasom zosnulý americký multimilionár Jeffrey Epstein.