Tohtoročné vianočné pohľadnice zatiaľ zverejnila vojvodkyňa Kate s princom Williamom a princ Charles s Camillou. Pohľadnica s kráľovskými detičkami pobláznila fanúšikov oveľa viac ako pohľadnica budúceho panovníka Charlesa.

Najmladší princ George, ktorý taktiež jedného dňa zasadne na trón, sedí na svojom otcovi, princovi Williamovi a usmieva sa od ucha k uchu. Podľa odborníčky na reč tela je oveľa viac hanblivejší ako jeho dvaja súrodenci. Princezná Charlotte zasa sedí na opačnej strane, na svojej mame Kate. Medzi súrodencami je údajne ako malý vodca, ktorý často rozhoduje aj za bratov, čo v jednom rozhovore potvrdila aj samotná Kate. Uprostred fotografie sedí medzi kolenami Williama vyškerený princ Louis.

Vianočná pohľadnica princa Charlesa a Camilly si zas vyslúžila poriadnu kritiku. Zatiaľ čo Charles má na sebe oblek, Camilla je oblečená v obyčajných džínsoch a bielej košeli. Takto by sa manželka budúceho panovníka rozhodne obliekať nemala, čo potvrdili aj fanúšikovia, ktorí jej pod fotografiou adresovali samé nepekné veci.

To, že majú Briti Charlesa a Camillu v zuboch, nie je nič nové. Väčšina z nich sa najnovšie vyjadrila, že by boli oveľa radšej, ak by na trón po kráľovnej Alžbete nastúpil princ William, než Charles. Od smrti princeznej Diany, Briti Charlesa jednoducho nemusia a podľa niektorých je to on s Camillou, ktorí spôsobili jej smrť.