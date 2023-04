Herečka Cameron Diaz sa poslednýkrát blysla na striebornom plátne v roku 2014 vo filme Annie. Odvtedy sa herectvu vyhýbala veľkým oblúkom. Dôvodom bolo, aby našla samu seba a oddýchla si od hollywoodskej mašinérie.

Cameron s manželom Benjim. Zdroj: https://www.instagram.com/p/BYb1Sd7AocP/

Namiesto herectva sa naplno vrhla na iné veci - napísala dve knihy o zdraví, rozbehla vlastnú značku vína, no najmä si užíva to, že má vytúženú rodinu a priestor na súkromie.

Do Hollywoodu sa však vracia s akčnou komédiou Back in Action. Všetky detaily o filme, ktorý zastrešuje produkcia Netflixu, sú zatiaľ pod rúškom tajomstva. Jediná vec, ktorú štúdio prezradilo je, kto bude po boku známej herečky hrať.

Posledný film Annie nakrútila v roku 2014. Zdroj: Instagram Cameron Diaz

Bude to cenami ovešaný herec Jamie Foxx, ktorý Cameron zlákal na jej veľkolepý návrat. „Si jediným, kto by ma dokázal vrátiť späť do hry. Nesmierne sa teším, bude to úžasné,“ napísala herečka na Instagrame. Či bude v hraní pokračovať, ukáže čas.

Cameron vo filme Charlieho anjeli. Zdroj: Moviestillsdb.com

Paparazzi jej návrat pred kamery však ostro sledujú. Filmová hviezda filmu si však príliš neláme hlavu nad tým, čo si oblečie a aký mejkap zvolí. Blondínku nafotili so strapatou hlavou v New Yorku počas natáčania. Jej najnovšie fotografie nájdete v našej galérii.