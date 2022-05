Nový film Top Gun: Maverick v hlavnej úlohe s Tomom Cruisom vyvolal poriadne šialenstvo! Na filmovom festivale v Cannes prilákalo toto pokračovanie kultového filmu na červený koberec samé zvučné mená a inak to nebolo ani na premiére v Londýne, kde nechýbali ani vojvodkyňa Kate s princom Williamom.

Kráľovský pár nesprevádzal nikto iný ako samotný Tom Cruise! Ten si na Kate a Williama počkal, a keď vystúpili z auta, za jasotu fanúšikov ich zdvorilo privítal. Hneď v úvode si však fanúšikovia všimli jeden zaujímavý detail. Výška vojvodkyne z Cambridgea je 1,75 m – s lodičkami o čosi viac - zato Tom Cruise meria iba 1,69 m. Na fotografiách z premiéry však boli obaja rovnako vysokí. Žeby filmový Maverick použil špeciálne vypchávky do topánok? Nuž, nebolo by to prvýkrát...

Nádherná Kate sa s Cruisom okamžite pustila do debaty, dokonca jej ladne podal ruku, keď kráčali po schodoch, aby sa v topánkach na opätku nepotkla. Vojvodkyňa mala na sebe oblečené nádherné čierne šaty s bielymi rukávmi, ktoré dokonale zvýraznili jej štíhlu figúru. Rovnakú róbu si môžete zakúpiť aj vy na internetových stránkach za 1 000 eur. Oveľa viac ako jej šaty však upútali pozornosť jej diamantové náušnice z 18-karátového bieleho zlata. Podľa britského denníka Daily Mail sú z dielne klenotníka Chelsea Robinsona Pelhama a ich hodnota presahuje 12-tisíc eur. Tentoraz však svojím outfitom prekvapil aj jej manžel princ William.

Niežeby na jeho čiernom saku s motýlikom bolo niečo špeciálne, zato na jeho topánkach áno. Teda, ak sa to topánkami dá nazvať. Princ si na červený koberec obul pohodlné "papučky”, na ktorých boli farebné nažehľovačky. Zdá sa, že William nie je iba verným fanúšikom legendárneho Jamesa Bonda, ale aj Toma Cruisa alias pilota Mavericka. Aj keď to tak vyzeralo, premiéra sa netočila iba okolo Kate, Williama a Toma. Na červenom koberci sa predviedli aj ostatní herci z filmu a, samozrejme, celý rad modeliek či speváčok.