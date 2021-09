Do čestnej hodnosti Craiga povýšil admirál Tony Radakin, ktorý je najvyššie postaveným britským námorným veliteľom. Craig získal rovnakú hodnosť, ako má filmová postava, ktorú na striebornom plátne stvárňuje.

"Daniel Craig je uplynulých 15 rokov známy ako veliteľ Bond. Tento (filmový) dôstojník námorníctva sa stará o bezpečnosť Británie uskutočňovaním misií po celom svete... To isté robí aj Kráľovské námorníctvo. Využívame technológie a zručnosti rovnakým spôsobom ako Bond," povedal Radakin.

Herec Daniel Craig povedal, že je "skutočne poctený", že sa môže aspoň symbolicky stať členom najstaršej zložky britských ozbrojených síl a že túto poctu využije na mediálnu podporu vojenského personálu. Ešte pred udelením hodnosti sa Craig stretol s nadporučíkom Francesom Bondom, ktorý pracuje v centrále námorného veliteľstva na základni Portsmouth.

"Som terčom pomerne častých žartov od mojich kolegov, že som skutočným Bondom. Ani vo sne by mi však nenapadlo, že sa jedného dňa stretnem s hercom, ktorý ho stvárňuje," zavtipkoval Frances Bond, menovec slávnej filmovej postavy. Kráľovské námorníctvo aj britské ministerstvo obrany spolupracovali s tvorcami najnovšieho filmu Nie je čas zomrieť (No Time to Die). Torpédoborec typu 45 HMS Dragon sa objavil aj v oficiálnej upútavke filmu. Diváci budú v snímke vidieť tiež zábery nakrútené na leteckej základni britského Kráľovského letectva (RAF) v Oxfordshire.

Na slávnostnú premiéru filmu, ktorá sa uskutoční 28. septembra v Londýne, príde aj britský princ Charles s manželkou Camillou. Účasť potvrdil i jeho syn princ William s manželkou Catherine.