Veľká KRÍZA v kráľovskej rodine kvôli Meghan: Harry s Williamom spolu KONEČNE prehovorili!

Britský princ Harry už absolvoval rozhovor so svojím otcom a starším bratom. Uviedla to Gayle Kingová, moderátorka programu This Morning vysielaného v americkej televízii CBS, podľa ktorej však tieto rozhovory neboli "veľmi produktívne".