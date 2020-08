Počas korony nakupujú luxusné nehnuteľnosti! Zatiaľ čo niektorým pandémia uškodila, svetovým celebritám výrazný škrt cez rozpočet rozhodne nespravila. Odkiaľ by mali inak peniaze na luxusné nehnuteľnosti za milióny? Pozrite sa, ako to vyzerá v ich domoch!

Mladá modelka Gigi Hadid si prednedávnom kúpila apartmán v Manhattane za 5 miliónov dolárov a celý si ho prerobila podľa seba. So svojím "majstrovským dielom" sa neskôr pochválila aj na sociálnej sieti, fanúšikovia však mladú krásku okamžite vysmiali.

Gigi Hadid zrejme nemá cit pre zariaďovanie, čo je na fotografiách jasne vidieť. Do kuchyne si napríklad umiestnila drevenú misu na jedálenský stôl, do ktorej si naukladala biliardové gule. V luxusných domoch Bon Joviho či Miley Cyrus to však vyzerá úplne inak.

Rockový spevák a mladá rebelka si kúpili hotové zámky! Zatiaľ čo Miley utratila na svoj nový dom 5 miliónov, ten Bona Joviho stál o niečo viac. Za svoju nehnuteľnosť utratil neuveriteľných 42-miliónov dolárov. V jeho malom zámku sa nachádza nespočetne veľa izieb a aby sme nezabudli, zo svojej záhrady to má iba pár krokov k moru.