UNIKLI FOTO opitej Adele z klubu: Bola iba v podprsenke, tanec pri tyči a čo to nahé dievča? ×

Tá sa ale vie odviazať! Britská speváčka Adele, ktorá ovládla utorkové odovzdávanie hudobných cien BRIT Awards, si to o dva dni neskôr namierila do londýnskeho gay baru, kde to poriadne roztočila. Spočiatku spievala a tancovala iba vo VIP boxe, neskôr, keď ju fanúšikovia odhalili, si to namierila rovno na pódium a venovala im krátky tanec pri tyči!