Časy, keď sa za Kerry Katonou otáčali muži, sú dávno minulosťou. Odkedy opustila dievčenskú skupinu Atomic Kitten, vďaka ktorej sa preslávila, začalo to s ňou ísť dolu vodou. Namiesto toho, aby spievala, začala sa prihlasovať do reality šou podobných slovenskej Farme. Čím viac sa objavovala v televízii, tým chcela byť chudšia, mať väčšie prsia, pery, čo vyústilo do akejsi chorobnej závislosti na plastických operáciách.

Zabudnutá hviezdička, ktorá je dnes mimoriadne aktívna na sociálnej sieti, sa najnovšie pochválila ďalšou operáciou. Svoje veľké prsia si dala prekvapivo zmenšiť. „Už sa neviem dočkať, kedy sa mojimi novými prsami pochválim," napísala na Instagrame.

Plastiky jej platila televízia

Katona sa zviditeľnila už ako 18-ročná, keď sa prvý raz v roku 1998 objavila v dievčenskej skupine Atomic Kitten. Jej spevácka kariéra však netrvala dlho, po dvoch rokoch otehotnela a zo skupiny odišla. V roku 2001 sa jej narodila prvá dcéra, dnes už 19-ročná Molly, ktorá má už 4 súrodencov. Podľa britského denníka The Sun však speváčka akosi výchovu svojich detí nezvládala a čím viac ich mala, tým viac holdovala alkoholu a depresiám, čo sa odzrkadlilo aj na jej váhe.

Kerry Katona v roku 2004. Zdroj: ShowBizIreland

V roku 2008, iba 4 mesiace po pôrode, podstúpila prvú veľkú operáciu v hodnote 15-tisíc libier. Plastických operácii však neustále pribúdalo a hviezda, ktorá celú kariéru bývala v luxusných domoch, vyhlásila dvakrát po sebe bankrot. Niektoré operácie, ako liposukciu či operáciu prsníkov, jej podľa The Sun preto zaplatila televízia MTV.

Prečítajte si aj: