Obklopená rodinou nastupovala Ivanka do auta len v červených bikinách a mini letných šortkách.

V spoločnosti Ivanky bol odfotený aj jej manžel Jared Kushner (41), ktorému nedávno lekári oznámili krutú správu. Znova po niekoľkých rokoch ochorel na rakovinu štítnej žľazy.



Slávna dcéra exprezidenta USA si v poslednom čase prechádza ťažkým obdobím. Hroznú správu o chorobe svojho manžela sa dozvedela len krátko po tom, ako sa na pohrebe rozlúčila so svojou milovanou matkou Ivanou Trump.

Na pohrebe sa si na svoju matku zaspomínala slovami: "Keď som vyrastala, moja matka mi nepovedala, že žena si môže robiť, čo chce. Ukázala mi to. Bola priekopníčkou medzi mužmi a ženami. Moja matka mi raz povedala, že nie je nič, čo by nemohla robiť na podpätkoch. Naučila nás loviť ryby a potom uvariť to, čo sme ulovili."