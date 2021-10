Princezná Anastázia

Bola najmladšou dcérou ruského cára Mikuláša II., a jeho manželky, cárovnej Alexandry Fiodorovny. Po boľševickom prevrate v roku 1917 bola cárska rodina doslova zvrhnutá z trónu. Od 9. marca bola na rozkaz Dočasnej vlády držaná v domácom väzení v Alexandrovskom paláci v Carskom Sele. V noci zo 16. na 17. júla 1918, o 23:30 hod., nahnali celú rodinu do suterénu pod zámienkou, že si od odfotia.

Anastázia bola najmladšou dcérou ruského cára Mikuláša II., a jeho manželky, cárovnej Alexandry Fiodorovny. Zdroj: reprofoto Wikipedia

Do suterénu boli stoličky, na ktorých sa usadila bývalá cárovná a Mikuláš so svojím synom v náručí. Anastázia spolu so svojimi sestrami stála vzadu. Namiesto fotografa však vošla do miestnosti popravná čata, informuje český web Reflex.

