Vojna na Ukrajine zasiahla aj hviezdy svetového formátu. Herečky ukrajinskej národnosti, ktoré prerazili v Hollywoode ostali v nemom úžase pri pohľade na bombardovanie ich rodnej hrudy. O svojich koreňoch a úteku zo Sovietskeho zväzu prehovorila v nedeľu aj herečka Mila Kunis, ktorá sa narodila v Červinci. S rodičmi emigrovala do USA, keď mala len sedem rokov.

Zdroj: Profimedia

Napriek tomu, že boli jej rodičia vzdelaní a dokázali zabezpečiť rodinu, v Sovietskom zväze pociťovali čoraz väčšiu nevraživosť proti Židom. „Vždy som sa považovala za Američanku, hrdú Američanku. Milujem všetko, čo táto krajina pre mňa a moju rodinu urobila. Ale dnes som nikdy nebola viac hrdá na to, že som Ukrajinka,“ povedala Mila Kunis vo videu, ktoré natočila so svojím manželom. „A ja som nikdy nebol viac hrdý na to, že som sa oženil s Ukrajinkou,“ doplnil ju Ashton Kutcher.