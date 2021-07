Život vojvodkyne Kate nie je od života Diany až taký odlišný! Manželka princa Williama to síce v kráľovskej rodine nemá až také náročné a po svojom boku má milujúceho, no najmä verného manžela. Ako to už býva zvykom, členky britskej monarchie sa na kráľovskom turné či počas slávnostnej recepcie v paláci snažia uctiť si princeznú Dianu či už šperkami, ktoré jej kedysi patrili alebo oblečením.

Výnimkou nie je ani vojvodkyňa Meghan alebo Kate. Manželka Williama si Dianu uctila napríklad počas kráľovského turné v Pakistane alebo v Indii. Keď sa narodil princ George, fotografie, na ktorých vychádza z nemocničného krídla Lido, sú takmer identické s tými, keď z nemocnice vychádzala Diana. Obidve mali na sebe oblečené červené šaty a svoje detičky zabalili do bielej perinky.

Princezná Diana a vojvodkyňa Kate. Zdroj: Instagram

Na obľúbené šaty Diany môže Kate zabudnúť

V roku 1994, keď Diana a Charles ešte rozvedení neboli no žili už odlúčene, princezná prijala pozvanie do galérie Serpentine Gallery v Londýne. Na spoločenskú udalosť si oblieka šaty od Christiny Stambolianovej, ktoré nielen že boli neskutočne sexi, ale taktiež boli v rozpore s kráľovským poriadkom. Diane totiž odhaľovali ramená, boli jej nad kolená a nehovoriac o tom, že hostia nevedeli z jej výstrihu spustiť oči.

