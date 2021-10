Byť členom kráľovskej rodiny nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou! Najmä, keď ste sa s „modrou krvou" nenarodili, ale súčasťou rodiny ste sa stali napríklad sobášom. O tom by vedela rozprávať nielen Meghan, ale aj vojvodkyňa Kate, ktorá tvrdý kráľovský protokol zvládla a dnes ju azda všetky médiá považujú za budúcnosť britskej monarchie!

Od členov kráľovskej rodiny sa očakáva, že budú dodržiavať tradície, predpisy a zvyky, za ktoré sa ich predkovia zaviazali. Súčasťou britskej monarchie je už 10 rokov aj vojvodkyňa Kate, ktorá povedala princovi Williamovi svoje áno 29. apríla 2011. Svadbu vo westminsterskej katedrále sledovalo v tom čase 26 miliónov Britov a ďalšie stovky miliónov ľudí po celom svete.

ČO VŠETKO JE PRE KATE TABU

V knihe The Royals in Australia sa napríklad uvádza, že nikto z členov si nemôže ísť skôr ľahnúť do postele, kým tak neurobí samotná kráľovná. Toto pravidlo doposiaľ neporušil nikto, až na princeznú Dianu, ktorá sa neustále ospravedlňovala a išla si ľahnúť oveľa skôr než všetci ostatní.

Princezná Diana a kráľovná Alžbeta Zdroj: Princess Diana Archive

Členovia kráľovskej rodiny majú taktiež zakázané robiť si tzv. selfíčka a uverejňovať ich na sociálnych sieťach. Súkromný profil na Instagrame alebo Facebooku je pre nich taktiež neprípustný. To však nie je všetko.

