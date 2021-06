SI TO TY? Madonna si podala hejterov, ktorí ju obviňujú z PLASTÍK: Vo videu ju nespoznáte! ×

Ako sa zdá, kráľovná popu začína mať po krk ľudí, ktorí ju obviňujú z plastických operácií. Aj keď isté zákroky na jej tvári vidieť a starnutie akoby úspešnú speváčku obchádzalo, doteraz nepotvrdila to, že by svoju tvár zverila do rúk odborníkom. Madonne však v najnovšom príspevku praskli nervy a svojim hejterom poslala drsný odkaz.