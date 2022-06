Verdikt bol vyvrcholením procesu, v rámci ktorého Maxwellová čelila obvineniam z napomáhania Epsteinovi pri zabezpečovaní maloletých dievčat bohatým klientom, aby ich následne sexuálne zneužívali. Najmladšia z obetí mala podľa britského denníka Daily Mail len 14 rokov. Celkovo mal Epstein so svojimi mocnými priateľmi, medzi ktorými sa objavili aj mená ako Bill Clinton, Donald Trump či britský princ Andrew, znásilniť dievčatá najmenej stokrát. Maxwellovej úlohou bolo tieto zraniteľné tínedžerky vo finančnej núdzi vyhľadávať a nalákať na prísľub zárobku.

Na archívnej snímke zo 7. novembra 1991 Ghislaine Maxwellová. Zdroj: Dominique Mollard

Sexuálne otročenie sa v mnohých prípadoch začínalo nevinnou masážou zvrhlého finančníka. „Nebola som nič iné ako sexuálna hračka s tlčúcim srdcom a dušou, ktorá sa používa na zábavu Epsteina, Maxwellovej a iných,“ uviedla pred súdom Sarah Ransome – jedna z obetí zvrátenej dvojice, ktorá sa dokonca po prežitom pekle pokúsila dvakrát o samovraždu. Žena pred súdom uviedla, že bola mesiace držaná na Epsteinovom ostrove orgií a denne ju znásilnili aj trikrát.

Ghislaine Maxwellová však napriek vyneseniu verdiktu súdu a desiatkam svedectiev sexuálnych obetí trvá stále na svojej nevine. „Priznávam, že som sa stala obeťou pomoci Jeffreymu Epsteinovi pri spáchaní týchto zločinov," uviedla Maxwellová pred porotou a dodala, že si plne uvedomuje, že bola odsúdená za napomáhanie pri spáchaní týchto zločinov, a že ju napomáhanie Epsteinovi navždy pošpinilo. „Najviac v živote ľutujem, že som ho stretla," dodala Maxwellová, ktorá si myslí, že si zaslúži maximálny trest odňatia slobody na štyri roky a proti verdiktu súdu sa plánuje odvolať.

Zatiaľ sa však bude musieť zmieriť so svojím novým „domovom", ktorým by sa na najbližších dvadsať rokov malo stať väzenie Danbury Federal Correctional Institution v štáte Connecticut. To je však v porovnaní s pekelnou dierou, v ktorej bola väznená doteraz, takmer ako Disneyland.

Sexuálne zneužili najmenej 36 dievčat Federálni úradníci počas vyšetrovania prípadu identifikovali 36 dievčat, niektoré vo veku 14 rokov, ktoré Epstein sexuálne zneužil. Amerického finančníka zatkli za pedofíliu druhý raz 6. júla 2019 na základe obvinení zo zneužívania maloletých na Floride a v New Yorku. 10. augusta 2019 spáchal Epstein vo väzenskej cele samovraždu.

Všade je vraj veľa zelene a väznica navyše ponúka aj širokú škálu hobby v podobe remesiel a hudby pre väzňov, rovnako ako záhradkárčenie, aerobik a fitness. Nachádza sa tu aj knižnica a kaplnka. Okrem toho, keď spia alebo pracujú, môžu väzni potenciálne stráviť zvyšok času potulovaním sa po areáli.

