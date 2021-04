Zatiaľ čo on musí zháňať peniaze, kde sa dá, jeho bývalá polovička ich rozhadzuje na diamantoch! Taký argument aspoň padol na súdnom pojednávaní medzi hercom Robertom De Nirom a jeho exmanželkou Grace Hightower, s ktorou sa po 21-ročnom vzťahu v roku 2018 rozviedol.

Hoci láska medzi nimi už vyprchala, nenávisť a túžba po peniazoch je stále čerstvá a dvojica sa nevie dohodnúť na tom, koľko peňazí z ich spoločnej kasy má každému ostať.

De Niro je totiž na základe predmanželskej zmluvy povinný platiť bývalej manželke jej výdavky v takej výške, aby mohla žiť v rovnakom luxuse ako počas ich manželstva. Podľa De Nirovej obhajkyne však posledné roky manželstva Grace míňala až príliš a herec teraz nezvláda pokrývať jej účty.

„Má 77 rokov, berie každú pracovnú príležitosti, ktorá sa mu naskytne. Pracuje 6 dní v týždni, 12 hodín denne, aby uspokojil (jej) túžbu po diamantových prsteňoch za 985-tisíc eur,“ uviedla podľa britského denníka The Sun De Nirova právnička.

Robert De Niro ako mladý Vito Corleone v Krstnom otcovi Zdroj: Getty Images

Kedysi, keď bol herecký veterán na vrchole slávy, preshoval jeho majetok hodnotu 400 miliónov dolárov, no potom sa pridružili nezrovnalosti a nedoplatky na daniach, čo vraj spolu s pandémiou zapríčinilo, že už zďaleka nie je takým boháčom, háji sa De Nirova strana.

Robert De Niro Zdroj: Getty Images

Právni zástupcovia Grace však argumentujú, že Robert má od chudoby stále ďaleko. Na obed vraj bežne lieta hore-dole vrtuľníkom, do zahraničia cestujú súkromnými tryskáčmi a míňa milióny dolárov na renovácie svojich sídiel. Kde sa teda ukrýva pravda, rozhodne až sudca, no ten má podľa všetkého rozhádaných exmanželov dosť už teraz. „Bez ohľadu na to, ako toto celé skončí, obaja budete mať viac peňazí než väčšina ľudí na svete,“ pokáral ich.

