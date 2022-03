Fanúšikom takmer padla sánka! Krásna Jennifer Lopez sa predviedla v kampani pre Dolce & Gabbana iba v spodnej bielizni ovešaná šperkami. Nuž, čo jej na to asi povie jej priateľ Ben Affleck? Nadšený určite nebude!

Pre Jennifer Lopez (52) je vek iba číslo! Speváčka sa predviedla v kampani pre módnu značku Dolce & Gabbana iba v čiernej čipkovanej spodnej bielizni a so sexi podväzkovým pásom. V odvážnom outfite ukázala svoje dokonale vypracované telo a brušné svaly. JLo je dlhé roky známa tým, že sa udržiava vo forme, pravidelne cvičí, tancuje a pochutná si výlučne na zdravých jedlách.

Speváčka sa najnovšie predstavila v komédii s názvom Vezmi si ma, kde si zahrala po boku herca Owena Wilsona a speváka Malumu. Vo videoklipe k titulnej piesni filmu sa však ukázala so svojím partnerom Benom Affleckom, s ktorým sa po 17 rokoch dali opäť dokopy. Dvojica sa objavila bok po boku len niekoľko dní na to, ako speváčka oznámila rozchod so svojím snúbencom, bejzbalovým hráčom Alexom Rodrigezom.

