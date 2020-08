S hercom Pierrom Briceom († 86), ktorý stvárnil legendárneho Winnetoua, bola počas natáčania filmu veľká zábava. Na pľaci to bol hotový profesionál a mimo kamier zas poriadny zabávač, čo potvrdil aj filmový štáb. Ako to vyzeralo počas nakrúcania? Pozrite si fotografie, ktoré ste doteraz nemali šancu vidieť v našej galérii.

"Ani raz som neľutoval, že som si vybral práve Pierra," vyhlásil kedysi Briceov objaviteľ, filmový režisér Harald Reinl († 78). Pierre Brice, vlastným menom Pierre Louis Le Bris, sa narodil 6. februára 1929 vo francúzskom Breste. Na rozdiel od ostatných tínedžerov mladý Pierre presne vedel, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. Herectvo to však nebolo. Pierre Brice sa síce chcel venovať štúdiu architektúry, vietor ho však nakoniec zavial do samotného Hollywoodu.

Prvý veľký úspech prišiel v roku 1962, keď si ho do filmu o Indiánoch vybral nemecký producent Horst Wendlandt. Rola náčelníka Apačov mu nakoniec priniesla celosvetovú popularitu a ľudia si ho zamilovali okamžite. Po prvom filme s názvom Poklad na Striebornom jazere (1962) vznikli s Pierrom aj ďalšie tri filmy: : Winnetou I (1963), Winnetou II (1964) a Winnetou III (1965). Vďaka popularite filmov nakrútili neskôr s Pierrom aj ďalšie filmy. V roku 1992 herec dostal v Nemecku štátne vyznamenanie za upevňovanie nemecko-francúzskych vzťahov.

Bavil celý štáb

S takmer 12,5 milióna divákmi je Winnetou druhým najnavštevovanejším filmom v československých kinách. O zábavu sa počas natáčania postarala dvojica hlavných postáv. Napríklad slávnu scénu uzavretia pokrvného bratstva natáčali na viackrát. Pierre Brice aj Lex Barker sa vo chvíli, keď si podávajú ruky a povedia si „brat", viackrát rozosmiali. V čase, keď sa nenakrúcalo, vznikla taktiež fotografia Bricea iba v plavkách, keď si práve išiel zaplávať. Herci trávili veľa času aj v karavane, kde počas prestávky hrávali karty.

„Keď Pierre začal ,blbnúť´, nevedel, kedy prestať. Režisér sa niekedy poriadne vytočil, pretože sme sa smiali aj na pľaci a natáčanie sme museli odložiť,“spomínal predstaviteľ Old Shatterhanda.