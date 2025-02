Láska hory prenáša a vek je len číslo. Každý pozná tieto výroky, no niektorí si ich interpretovali až príliš doslovne. Niektorí svetoví krásavci, ktorí by mohli mať hociktorú mladú sexi devu, sa rozhodli, že ich životnými partnerkami bude žena, ktorá by vekovo mohla byť skôr ich mama.