Ste Potteromaniak? Len skutočný čarodejník získa v tomto kvíze plný počet!

Tajomnú komnatu otvoril Salazarov potomok Thomas Riddle (Lord Voldemort), a to priamo pod nosom staručkého Armanda Dippeta. Bol to však práve Dippet, ktorý sa nevedomky postaral o koniec útokov baziliska na študentov, keď vyhlásil, že ak budú pokračovať, školu zatvoria. Riddle si niečo také nemohol dovoliť, a tak komnatu zatvoril. Po Dippetovi zasadol na riaditeľskú stoličku Rokfortu Albus Dumbledore.

Dumbledore túto kuriozitu odhalil v Kameni mudrcov, keď sa ho McGonagallová pýtala, či sa nedá niečo robiť s Harryho jazvou na čele. Riaditeľ Rokfortu jej na to odvetil, že ak by aj mohol, nezmenil by ju, pretože jazvy sú podľa neho niekedy užitočné.

Foto: Warner Bros. Ignorantský mukel Ste ako ignorantský mukel. O čarodejníckom svete neviete vôbec, ale že vôbec nič. Pojmy ako Rokfort, Trojčarodejnícky turnaj či Záškodnícka mapa sú pre vás len hlúposťami pre deti a s prútikom by ste si akurát tak vypichli oko. Vy ste však na svoju obyčajnosť adekvátne hrdí... držíte sa totiž svojho osobného motta, že čím je človek normálnejší, tým lepšie!

Foto: Warner Bros. Šmukel Ste nadaní asi ako šmukel... alebo na vás skrátka zoslali zabúdacie zaklínadlo "Obliviate". Inak sa vážne nedostatky vo vašom vzdelaní vysvetliť nedajú. Okolo vás sa síce pohybujú ľudia, ktorí by koncoročnou skúškou na Rokforte prešli aj v polospánku, no na vás sa z ich talentu a znalostí nenalepilo zhola nič. Nezabúdajte však, že nech ste akokoľvek starí, nikdy nie je neskoro siahnuť po Harrym Potterovi a doplniť si svoje čarodejnícke vzdelanie.

Foto: YouTube Upratovač/ka v Deravom kotlíku Po večeroch upratujete v Deravom kotlíku, však? Ak by vám aj dali do ruky špičkovú lietajúcu metlu, aj tak s ňou budete vedieť maximálne tak pozametať dlážku. Máte základné (ale naozaj len základné) znalosti mágie, no nič, čím by ste sa mohli večer pri korbeli ďatelinového piva chváliť. Viete, že nejaký Harry Potter existuje, a to vám úplne stačí.

Foto: Warner Bros. Domáci škriatok Ste ako domáci škriatok. Mágia vám je pomerne známa a jednoduché otázky zvládate lusknutím prsta, no čokoľvek komplikované je už nad vaše sily. Napriek tomu sa nemáte za čo hanbiť – možno nevynikáte, ale existujú aj takí, čo sú na tom oveľa, oveľa horšie. A teraz si utekajte chytiť nejakú ponožku!

Foto: Warner Bros. Nadaný čarodejník Vy musíte byť vskutku nadaným čarodejníkom! Kúzla, to je vaše. Mágiu máte v krvi, prútikom šviháte ako profík a všetky informácie z Harryho Pottera dychtivo hltáte. A čo je najlepšie – držia sa vám v hlave! Nejde však o žiadne čary, jednoducho to máte v sebe. Kedykoľvek niekde uvidia fantastického tvora alebo kdesi v kúte zašustí habit čarodejníka, ste pri tom. Keby ste mohli, presťahujete sa do Rokvillu... hoci aj do Škriekajúcej búdy!

Foto: Warner Bros. Riaditeľ Rokfortu S vašimi znalosťami by ste mohli ísť rovno robiť riaditeľa Rokfortu. Vyznať sa v mágii, to je pre vás samozrejmosť. Vy kúzla nielenže ovládate, ale dokonca vymýšľate nové! Na svete neexistuje veľa ľudí ako vy, pretože vy... ste chodiaca encyklopédia čarov. Tri využitia bezoáru vysypete aj o polnoci a čarodejnícky duel by ste zrejme dokázali vyhrať aj bez prútika, pretože súper by sa pred vami sklonil už na začiatku. Jednoducho ste potterovská špička a svet chlapca, ktorý prežil, si ponesiete v srdci aj po takom dlhom čase... už navždy.