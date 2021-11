Spomínate si na fiflenu Kelly (50) zo Ženatý so záväzkami? Ani rakovina jej na kráse neubrala ×

Na televíznych obrazovkách bodovala najmä ako stereotyp atraktívnej, no hlúpej blonďavej „fifleny“. Oslávenkyňu Christinu Applegate (50) preslávila najmä úloha nie príliš bystrej Kelly Bundy v sitkome Ženatý so záväzkami, no podobnú rolu si strihla aj ako vedľajšia postava v Priateľoch, kde stvárnila mladšiu sestru Rachel (Jennifer Aniston). Bezstarostný imidž postáv, ktoré stvárňovala, tvoril ostrý kontrast s jej turbulentným súkromím.