Americká speváčka a dnes už aj moderátorka Kelly Clarkson (39) sa zviditeľnila v roku 2002 ako prvá víťazka populárnej speváckej šou American Idol. Jej debutový singel „A Moment Like This“ sa dostal na vrchol rebríčka Billboard Hot 100. V nasledujúcom roku sa stala druhou v súťaži World Idol a celkovo predala viac ako 20 miliónov platní. V tom čase bola mladá, krásna a sexi blondínka idolom dievčat aj chlapcov, dnes by ju však spoznal len málokto.

Kelly Clarkson sa stala miláčikom Ameriky v speváckej súťaži American Idol (SuperStar) takmer pred dvoma desaťročiami v roku 2002. Odvtedy si Clarksonová udržiavala svoj status jednej z najúspešnejších umelkýň v oblasti hudby, vypredávala koncerty, vystupovala v televíznych šou ako The Voice a počas svojej legendárnej kariéry dokonca získala aj ceny Grammy.

Prvá svetová superstar, pre svoju nadváhu často pretriasaná Kelly Clarkson, sa prezentuje ako milovníčka zvierat. Zdroj: Pinterest

Kelly odvtedy žije život plný luxusu, ale nie vždy bola zvyknutá na slávu a bohatstvo Hollywoodu. Dávno predtým, ako Kelly ovládla hudobné rebríčky, bola len malým dievčaťom z Texasu a snívala o tom, že bude veľkou speváčkou. „Vo svojom živote som požehnaná. Prišla som z ničoho a môj život sa zmenil za jedinú noc,“ povedala pre People v decembri 2020. „Môj život už nemôže byť lepší,“ dodala.

Kelly Clarkson ako prvá svetová superstar v roku 2002. Zdroj: Mark Mainz

Dnes by však svoje slová možno vzala späť. Napriek tomu, že vydala niekoľko úspešných albumov, postupne akosi z hudobnej scény zmizla a v našich končinách o nej nebolo počuť vôbec. Zatiaľ však, čo v profesijnom živote sa jej extrémne darilo, jej súkromný život sa v roku 2020 rozpadol ako domček z karát. V júni 2020 požiadala speváčka o rozvod so svojím manželom Brandonom Blackstockom, za ktorého bola vydatá od októbra 2013. Odvtedy to ide s americkou hviezdou doslova dolu vodou.

Anketa Spoznali by ste slávnu speváčku aj dnes? Nie, veľmi pribrala. 0% Áno. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Stres, rozvod a pracovné vyťaženie sa podpísali aj na jej postave. Dnes trpí Kelly obezitou, na ulici ju s opuchnutou tvárou ledva spoznajú skalní fanúšikovia a ako čerešnička na torte pôsobí speváčka aj poriadne zanedbane. Pred pár dňami nafotili pribratú Kelly fotografi v uliciach Los Angeles s mastnými vlasmi, oblečenú v rifliach a károvanej košeli. Svojím vzhľadom tak viac ako slávnu hviezdu pripomínala kamionistu, ktorý si odbehol na obed. Čo poviete, spoznali by ste ju ešte?