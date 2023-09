Šokujúca FOTO Carmen Geiss po zobudení: Len negližé a bradavky v pozore! Toto Robert dovolí? ×

Kto by to bol povedal. Pri pohľade na Carmen Geiss (58) v negližé, ráno po zobudení by jej vek hádal málokto. Bývalá fitneska ani zďaleka nevyzerá, že porodila dve dcéry. Svoju dokonalú postavu ukázala na Instagrame a fanúšikovia boli vo vytržení. Takto vyzerá slávna mama po prebudení.