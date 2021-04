Malý Louis oslávil v piatok svoje tretie narodeniny! Najmladšie „princiatko“ Kate a Williama je síce miláčikom britského národa, no oproti svojim starším súrodencom má ešte stále čo doháňať. Akú má hodnotu pre britskú ekonomiku?

Trojročný princ je najmladšie dieťa vojvodkyne Kate a princa Williama, ktoré má pre britskú ekonomiku obrovskú hodnotu. Podľa zahraničného portálu Cheatsheet sa hodnota princa odhaduje približne na 3 miliardy dolárov, čo sa síce môže zdať veľa, no v porovnaní s jeho staršími súrodencami je to stále málo. Pri určení hodnoty kráľovských detí pre ekonomiku zohráva podľa expertov veľkú úlohu pohlavie a poradie narodenia.

Keď sa Kate a Williamovi narodil prvý syn, princ George, stal sa tretím nástupcom na trón - hneď po princovi Charlesovi a Williamovi. Prvorodené dieťa Williama a Kate vyvolalo po celej Británii obrovský ošiaľ a Briti začali bezhlavo kupovať všetko, v čom sa malý princ ukázal. Či už to bolo oblečenie, alebo hračky, alebo darčekové predmety s jeho podobizňou.

Obrovský ošiaľ v Spojenom kráľovstve nastal aj pred svadbou princa Harryho a Meghan v roku 2018. Darčekovými predmetmi sa to hýrilo azda na každom kroku. Zdroj: Jack Taylor

Briti však neboli jediní, ktorí oslávili príchod kráľovského dieťatka. Do Británie začali prichádzať fanúšikovia rodiny z celého sveta a vďaka prílevu turistov rozkvitala aj britská ekonomika. Hodnota princa Georgea sa podľa Cheatsheet odhaduje na 3,5 miliardy dolárov.

Jasným víťazom spomedzi všetkých kráľovských detí je roztomilá princezná Charlotte, ktorá má pre britskú ekonomiku hodnotu neuveriteľných 5 miliárd dolárov, čím predbehla aj svojho staršieho brata a budúceho kráľa. Druhorodené dieťa Williama a Kate má podľa expertov obrovskú výhodu v tom, že je dievča. Oblečenie a doplnky, ktoré malá princeznička nosí, sa stávajú okamžite módnym trendom pre všetky detičky v Anglicku. Aj to je jeden z dôvodov, prečo by členovia kráľovskej rodiny mali obliekať svoje deti prevažne do britských značiek.

