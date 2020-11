Po tom, ako tvorcovia seriálu Koruna v novej sérii vyniesli na svetlo sveta bulímiu a manželské problémy princeznej Diany, prichádza pre kráľovskú rodinu ďalšia rana. Po ich hneve na údajné klamstvá a nepravdivé vyobrazenie Dianinho života v kráľovskej rodine vrátane jej samoty po boku princa Charlesa musí monarchia čeliť ďalšiemu škandálu, ktorý vyvolal nový dokument o zosnulej princeznej.

Princezná Diana. Zdroj: Twitter

Nový dvojdielny dokument britskej stanice ITV "Rozhovor s Dianou: Princeznina pomsta" ukazuje tajomstvá, ktoré nemal nikto vedieť. Vďaka svedectvám sa na svetlo sveta dostal Dianin najväčší strach z toho, že ju niekto neustále sleduje. Špiónov z tajných služieb videla princezná Diana časom už všade. Dokonca nútila personál, aby rozobral telefóny a vyťahal dosky z podlahy. To všetko len pre to, aby sa princezná na vlastné oči presvedčila, že v jej okolí nie sú žiadne ploštice.

"Nebola to len paranoja, rozhodne ju nejakým spôsobom sledovali," povedal v dokumente Dianin niekdajší komorník Paul Burrell (62). "Nevedela ako - mohli sa jej nabúrať do telefónu, špehovať ju ..." dumal komorník, ktorému sa zase vraj niekto vlámal do kancelárie. Podobné podozrenie mal aj Dianin osobný šofér, ktorý mal pocit, že ich neustále niekto sleduje. S týmto pocitom strachu a neistoty žila princezná Diana až do svojej tragickej smrti.